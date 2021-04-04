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Börven Ankaragücü'nü taşıyor: Antalyaspor maçında kritik 3 puan

Ankaragücü ve Antalyaspor Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 82. dakikada Börven'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Börven Ankaragücünü taşıyor: Antalyaspor maçında kritik 3 puan
Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport Tav Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Başkent ekibinde Norveçli forvet oyuncusu Torgeir Börven, attığı golle takımı adına çok değerli bir 3 puan kazandırdı. 29 yaşındaki golcü, Süper Lig'de 27. maçında 10. golünü attı ve son haftalardaki formunu devam ettirdi.

  • Börven, ligde son 3 maçta 3 gol attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

7. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobjanidze'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında iyi yükselen Borven topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada Antalyaspor'da Amilton'un şutunda savunmaya çarpan top, Sidney Sam'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Pinto'ya çarpan top kornere çıktı.

22. dakikada konuk ekibin ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışı kullanan Hakan Özmert'in vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

24. dakikada Fredy'nin sağ köşeden ortasında Amilton'un altıpas üzerinden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.

30. dakikada MKE Ankaragücü'nün ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Alper Potuk direkt kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada Fredy'nin pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Amilton'un yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45. dakikada MKE Ankaragücü'nde Kulusic'in güzel ortasında Lobjanidze altıpasta istediği vuruşu yapamadı, kaleci Boffin topu kontrol etti.

52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Amilton’un dışa çevirdiği topla buluşan Sam, Korcan’ın solundan topu auta gönderdi.

53. dakikada Börven’in sert ortasını penaltı noktasındaki Lobjanidze kontrol edemedi ve büyük bir fırsatı kaçırdı.

69. dakikada Çekiçi’nin serbest vuruşunda kaleci Boffin topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

83. dakikada Pinto’nun açtığı ortaya altı pasın önünde kafayla dokunan Börven takımını öne geçirdi. 1-0

88. dakikada Pinto’nun ara pasıyla topu önünde bulan Paintsil kaleci Boffin’i geçemedi.

90. dakikada Amilton’un pasında ceza yayı üzerinden topla buluşan Nuri Şahin’in şutu az farkla üstten auta gitti.

  • Karşılaşma ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.


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