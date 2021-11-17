Bosna Milli Takımı'nda Miralem Pjanic krizi: Yıldız futbolcu ihraç edildi

Finlandiya'ya 3-1 kaybeden Bosna-Hersek'te en büyük tepkiyi Beşiktaşlı Pjanic gördü. Beşiktaşlı yıldız ıslıklar eşliğine oyundan çıkmıştı.
Maçtan sonra Pjanic'in bir mekanda Milli Takım eşofmanıyla nargile içtiği görüntüler paylaşıldı. Fotoğrafın maçtan bir gün önce olduğu iddiası ülkeyi karıştırmıştı.
Dünya basınında bugün çıkan haberlerde Bosna Futbol Federasyonu'nun Pjanic'i disiplinsiz davranışları nedeniyle milli takımdan ihraç ettiği bilgisi paylaşıldı.
Tecrübeli oyuncunun bu sebeple Ukrayna maçının kadrosuna alınmadığı ve takımdan gönderildiği aktarıldı.
- Miralem Pjanic, sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. Boşnak yıldız siyah beyazlılarla sezona iyi bir giriş yaptıktan sonra sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
TyC Sports: Bosna Futbol Federasyonu, Miralem Pjanic'i disiplinsizlikleri sebebiyle milli takımdan ihraç etti pic.twitter.com/E6ipFuNCNV
TyC Sports: Bosna Futbol Federasyonu, Miralem Pjanic'i disiplinsizlikleri sebebiyle milli takımdan ihraç etti pic.twitter.com/E6ipFuNCNV— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 17, 2021