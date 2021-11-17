Spor Bosna Milli Takımında Miralem Pjanic krizi Yıldız futbolcu ihraç edildi
FUTBOL

Bosna Milli Takımı'nda Miralem Pjanic krizi: Yıldız futbolcu ihraç edildi

Dünya Kupası elemelerinde Ukrayna ile karşılaşan Bosna Hersek'te Miralem Pjanic kadroda yer almadı. Yıldız oyuncuyla ilgili basında çıkan fotoğrafların ve disiplinsiz tavırların kadro dışı kararında etkili olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bosna Milli Takımında Miralem Pjanic krizi: Yıldız futbolcu ihraç edildi
Miralem Pjanic

Finlandiya'ya 3-1 kaybeden Bosna-Hersek'te en büyük tepkiyi Beşiktaşlı Pjanic gördü. Beşiktaşlı yıldız ıslıklar eşliğine oyundan çıkmıştı.

Maçtan sonra Pjanic'in bir mekanda Milli Takım eşofmanıyla nargile içtiği görüntüler paylaşıldı. Fotoğrafın maçtan bir gün önce olduğu iddiası ülkeyi karıştırmıştı.

Dünya basınında bugün çıkan haberlerde Bosna Futbol Federasyonu'nun Pjanic'i disiplinsiz davranışları nedeniyle milli takımdan ihraç ettiği bilgisi paylaşıldı.

Tecrübeli oyuncunun bu sebeple Ukrayna maçının kadrosuna alınmadığı ve takımdan gönderildiği aktarıldı.

  • Miralem Pjanic, sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. Boşnak yıldız siyah beyazlılarla sezona iyi bir giriş yaptıktan sonra sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.
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