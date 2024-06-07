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Spor

Boston Celtics NBA final serisinde 1-0 öne geçti

NBA'de final heyecanı başladı. Dallas Mavericks'i 107-89 yenen Boston Celtics, seride 1-0 öne geçti.

11:54 - 7/06/2024 Cuma
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Celtics, serinin ilk maçını kazandı.
Celtics, serinin ilk maçını kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Dallas Mavericks'i 107-89 yenen Boston Celtics, seride 1-0 öne geçti. Normal sezonda Doğu Konferansı'nı lider bitiren Celtics, play-off'lara Batı Konferansı'nın 5. sırasından katılan Mavericks'i NBA Finalleri'nin ilk maçında ağırladı.


Maçın ilk çeyreğini 17 sayı (37-20) üstünlükle tamamlayan Celtics, avantajını karşılaşmanın sonuna kadar koruyarak sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmada süre alan 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Celtics'te 22 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla maçı bitiren Jaylen Brown, 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Jayson Tatum ve kenardan gelerek 20 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla oynayan Kristaps Porzingis öne çıktı.


Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic 30 sayı, 10 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Kyrie Irving ise yüzde 31,6 saha içi isabetiyle 12 sayıda kaldı.


Serinin 2. maçı da Celtics'in sahasında oynanacak.

#Boston Celtics
#Dallas Mavericks
#NBA
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