Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Boston Celtics yine kazandı

Boston Celtics yine kazandı

10:2425/11/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Jayson Tatum maçı 26 sayıyla tamamladı.
Jayson Tatum maçı 26 sayıyla tamamladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Minnesota Timberwolves'u 107-105 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Timberwolves'u konuk eden Doğu Konferansı ikincisi Celtics, Jaylen Brown'ın 29 sayı, 4 asist, Jayson Tatum'ın 26 sayı, 8 ribaunt ve Derrick White'ın 19 sayı, 9 ribauntluk katkısıyla sezonun 14. galibiyetine ulaştı.


Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Julius Randle'ın 23 sayı, 6 ribaunt ve Rudy Gobert'in 10 sayı, 20 ribauntluk performansları, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.


Cavaliers'tan 17. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti.


Cavaliers'ta Ty Jerome 26 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell 26 sayı, 4 ribaunt üretti.


Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick ve Scottie Barnes 18'er sayı kaydetti.



Sonuçlar

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 107-105

Indiana Pacers-Washington Wizards: 115-103

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 99-125

Miami Heat-Dallas Mavericks: 123-118 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 122-108

Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 103-108




#NBA
#Boston Celtics
#Minnesota Timberwolves

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler