İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın açılış maçında Liverpool, ligde kalma mücadelesi veren Bournemouth'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip Philip Billing'in golüyle 28. dakikada öne geçerken mücadelenin ilk devresi bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik şansları yakalan Liverpool, bu pozisyonlardan sonuç elde edemezken takımın yıldız ismi Mohamed Salah, 69. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Mücadelenin kalan bölümünde skoru korumayı başaran Bournemouth, sahadan galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Bournemouth 2 maç sonra lig de kazanırken Liverpool, 2 maçın ardından kaybetti.

Bournemouth bu galibiyetle puanını 24'e yükseltirken Liverpool 42 puanda kaldı.

David Brooks geri döndü

2021'de kansere yakalanan ve o tarihten bu yana tedavi gören Bournemouth'un orta sahası David Brooks, yaklaşık 2 yılın ardından takıma döndü.

Bournemouth'un Liverpool ile oynadığı maçın kadrosunda yer alan Brooks, 528 gün sonra Premier Lig'de bir maçın kadrosuna dahil edildi.

Öğlen maçları Liverpool'a yaramıyor

Bu sezon Premier Lig'de yerel saatle 12.30'da 5 karşılaşmaya çıkan Liverpool, bu maçların hiçbirinde kazanamadı.

Fulham'la 2-2, Everton ve Chelsea'yle golsüz berabere kalan Jurgen Klopp'un ekibi, Nottingham Forest ve Bournemouth'a 1-0 mağlup oldu.

Salah'tan Premier Lig kariyerinde ilk

Liverpool adına 69. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Mohamed Salah, Premier Lig tarihinde ilk kez bir penaltı atışını dışarıya vurdu.

Daha önce Premier Lig'de iki kez penaltı kaçıran Salah'ın bu atışlarında kaleciler gole izin vermemişti.















