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Spor

Bournemouth-Luton Town maçında korku dolu anlar: Tom Lockyer bilincini kaybetti

Bournemouth-Luton Town maçında, Tom Lockyer kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin oyuncuya müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Tom Lockyer'ın yaşadığı sağlık problemi sonucunda karşılaşma tatil edilirken; Bournemouth takım doktoru, Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
19:44 - 16/12/2023 السبت
Güncelleme: 19:51 - 16/12/2023 السبت
Yeni Şafak
Tom Lockyer'a sağlık ekipleri müdahale etti
Tom Lockyer'a sağlık ekipleri müdahale etti

Ayrıntılar geliyor...

#Tom Lockyer
#Bournemouth
#Luton Town
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