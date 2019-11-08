UEFA AVRUPA LİGİ

Braga-Beşiktaş: 3-1

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Lens, ilk yarının sonunda kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Lens, ilk yarının sonunda kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Fotoğraf: Reuters

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk oldu.

Maçtan dakikalar

  • Maçın 14. dakikasında Braga öne geçti. Sequeira'nın soldan kullandığı kornerde Paulinho, altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0
  • 29. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Lens, pasını kale alanındaki Umut Nayir'e çıkardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı bekletmeden Boyd ile buluşturdu. ABD'li oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda rakibini geçtikten sonra dar açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlara gitti: 1-1
  • 37. dakikada ev sahibi takım, yeniden öne geçti. Sol kanatta Sequeira, pasını savunmanın arkasına sarkan Galeno'ya verdi. Bu oyuncunun ortasında Paulinho'nun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
  • 44. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alana yakın bir bölgede Lens'in ikili mücadeleye girdiği Palhinha yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Gediminas Mazeika, Lens'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
  • 45+1. dakikada Braga tehlikeli geldi. Palhinha'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Karius, topu güçlükle kornere çeldi.
  • Karşılaşmanın ilk yarısını Braga, 2-1 önde tamamladı.
  • İkinci yarı
  • Mücadelenin 81. dakikasında Braga, Eduardo'nun golüyle skoru 3-1 yaptı.
  • Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Bragaya 3-1 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.

Braga deplasmanında Lens'e olay çıkartan kırmızı kart
Braga deplasmanında Lens'e olay çıkartan kırmızı kart

Braga-Beşiktaş maçının Litvanyalı hakemi ilk yarının son dakikalarında Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.Yıldız futbolcu yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda hakemin kararını değiştirtemedi ve sahadan ayrıldı.Mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Yalçın Çetin, pozisyonun tekrar görüntüleri esnasında, "Farklı açılar izledik, ağır bir karar, kırmızı kart!" ifadesini kullandı.Lens&#39;in gördüğü kırmızı kart. Sence karar doğru mu? pic.twitter.com/BrNTUyhF3O&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Kasım 2019 Kırmızı karta tepkiler;Bu nasıl kırmızı kart yav?&mdash; Fatih Demireli (@FatihDemireli) 7 Kasım 2019 Böyle kırmızı kart mı olur lan!!! Hadi git ordan!!!!&mdash; Mehmet Ayan (@mehmetayan75) 7 Kasım 2019 Amatörde maç yönetemeyecek hakem, Avrupa Ligi&#39;nde maç yönetiyor. Olacak iş değil... UEFA&#39;nın da VAR uygulamasını Avrupa Ligi&#39;nde kullanmaması ayrı garabet... Resmen skorlar, sıralamalar, gelirler değişiyor...&mdash; Ergin Aslan (@erginaslan) 7 Kasım 2019 Saçma sapan bir hakem var sahada. Maçın başında Braga&#39;lı 2 oyunca ayrı ayrı pozisyonlarda Boyd&#39;un atağını çekerek kesti uyardı. Caner ve Roco&#39;ya ilk pozisyonda sarı verdi. Şimdi de Lens&#39;e çıkan kırmızı. Alakası yok. Takım zaten yeterince bitik, bir de hakemin bitiği denk geliyor.&mdash; Şafak Malatya (@SafakSina1903) 7 Kasım 2019

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