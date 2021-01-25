Brezilya'da uçak kazası: Başkan ve 4 futbolcu öldü

Palmas Futebol e Regatas Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor" ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti.

Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.