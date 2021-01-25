Spor Brezilyada uçak kazası Başkan ve 4 futbolcu öldü
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Brezilya'da uçak kazası: Başkan ve 4 futbolcu öldü

Brezilya'da meydana gelen uçak kazasında, Brezilya 4. futbol ligi ekiplerinden Palmas Futebol e Regatas'ın kulüp başkanı ve 4 futbolcusu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Yere düşen uçaktan kurtulan olmadı.
Yere düşen uçaktan kurtulan olmadı.

Palmas Futebol e Regatas Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Porto Nacional kentindeki Tocantis Havacılık Birliği pistinden, maç için Goiania şehrine gitmek üzere havalanan özel uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü.

Açıklamada, "Kazadan kurtulan olmadığını üzülerek bildiriyoruz. Bu acı ve dehşet anında kulüp, gerekli desteği sağlayacağı aile üyeleri için dua etmenizi istiyor" ifadelerine yer verildi.

Kazada pilotun yanı sıra Palmas Futebol e Regatas Kulüp Başkanı Lucas Meira (32) ile futbolcular Lucas Praxedes (23), Guilherme Noe (28), Ranule (27) ve Marcus Molinari (23) hayatını kaybetti.

Kazanın araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: Kulüp başkanı ve dört futbolcu hayatını kaybetti
OYNAT 00:28
Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: Kulüp başkanı ve dört futbolcu hayatını kaybetti
Brezilya'da Palmas Futbol y Regatas takımının üyelerini taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada, Kulüp Başkanı Lucas Meira ile dört futbolcu ve pilot hayatını kaybetti.


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