Brian Priske: "3-4 gol daha atabilirdik"

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.





Karşılaşmada Sparta Prag'ın gollerini 47' Angelo Preciado ve 65' Jan Kuchta attı.





Yenilginin ardından teknik direktör Brian Priske basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.





Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske şöyle konuştu:

'Galatasaray çok başarılı'

"İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil kulüp olarak da Galatasaray çok başarılı. Onları çok saygı duyuyoruz"

'Fırsatları yakaladık'

"Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. İki gol bulduk ama daha fazla da atabilirdik. Bu fırsatları yakaladık. İyi bir Futbol oynadık. Oyuncularımın öz güveni için iyi bir maç oldu. Daha iyisini de çıkarabilirdik. Bu performans sonrası bir mağlubiyet almamız üzücü oldu ama sergilediğimiz oyundan memnunum"

'Bir gol eksik başlayacağız'

"Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor. Ancak Galatasaray'dan ziyade Sparta Prag'a odaklıyım. Bir sonraki maçı nasıl kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün, neler yapabileceğimizi, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten bir gol eksik başlayacağız. O yüzden bu dezavantajı çevirmenin hesaplarını yapacağız"

'3-4 gol daha atabilirdik'

"Bu maçı bir kez daha izlediğimizde biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu anda zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok fırsat kaçırdık, 3-4 gol daha atabilirdik"















