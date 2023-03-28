Bright Osayi-Samuel Nijerya'da gündem oldu: Büyük beğeni topladı

Fenerbahçe'ye 2021-22 sezonunda dahil olan Nijeryalı 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon teknik direktör Jorge Jesus tarafından 11'de pek düşünülmezken, ülkesinin milli takımında dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli forma ile bu sezon Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 30 mücadelede görev alan Osayi-Samuel, söz konusu maçların 18'inde ilk 11'de yer aldı.