Bruno Peres 266 gün sonra forma giydi

Geçen sezon ligin 34. haftasında 23 Nisan 2022'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan ve aşil tendonu yırtığı nedeniyle sezonu kapatarak ameliyat edilen Bruno Peres, 266 gün sonra sahalara döndü.

Sakatlığı düzeldikten sonra lisans işlemleri gerçekleştirilen Peres, savunmanın sağında Larsen'in yerine görev yaptı. Bordo-mavili kulüp de maç öncesi Peres için hoş geldin mesajı içeren bir video yayımladı.

#𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞𝐁𝐚𝐜𝐤 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 👊🏻 pic.twitter.com/vp0JJEEaWv — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 14, 2023

Videoda Peres'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zor bir dönemdi. 6 aylık uzun bir süreçti. Bütün bu olanlardan sonra karnımızda yine kelebeklerin uçuşması, tekrar saha içinde olabilme heyecanı, taraftarları hissedebilmek, stadın atmosferini koklayabilmek, çok önemli şeyler. Çok özledim, saha içinde olduğum o an eşsiz bir an. En sevdiğiniz, aşık olduğunuz şeyi tekrar yapabilmek çok önemli. Beni de çok mutlu ediyor. Geri dönebildiğim için mutluyum. Çok güzel, tarifi olmayan bir duygu. Sadece benim hissedebildiğim ve anlatabileceğim bir duygu. Daha önce de söylediğim gibi takım arkadaşlarıma yardımcı olabilme ve hedeflerimize ulaşabilme yolculuğuna devam edebilmek için olumlu bir sonuç almayı umuyorum."

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