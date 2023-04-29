Süper Lig'in 32. haftasında yarın saat 19.00'da derbide karşı karşıya gelecek takımlardan Beşiktaş ilk yarının, Galatasaray ise ikinci devrenin son bölümünde skorer bir performans sergiliyor.





Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalarda 14 kez gol sevinci yaşadı. İlk 15 dakikada 8 gol bulan siyah-beyazlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez skor tabelasını değiştirdi.





46 ila 60. dakikalarda 9 gol kaydeden Beşiktaş, 61 ila 75. dakikalarda ve son 15 dakikalık bölümde ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.





Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon ikinci yarının son 15 dakikasında skorer bir performansa imza attı. Sarı-kırmızılı takım, 76 ila 90. dakikalarda 18 gol kaydetmeyi başardı. Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Galatasaray, ilk 15 dakikalık bölümde 7 gol atarken, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 14 kez ağları havalandırdı.





İkinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 12 gol atan Galatasaray, 61-75. dakikalarda ise rakip filelere 4 gol gönderdi.



