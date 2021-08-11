Spor Bu madalya herkese umut olsun
DİĞER

Bu madalya herkese umut olsun

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin de yer aldığı kafile dün Türkiye’ye döndü. Sürmeneli, “Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk’ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bu madalya herkese umut olsun
Busenaz Sürmeneli

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli’nin de yer aldığı kafile Japonya’dan yurda döndü. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da kafileyle birlikte yurda dönerken, kafileyi İstanbul Havalimanı’nda karşılayanlar arasında Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bulundu. Boksta kadınlar 69 kiloda altın madalyanın sahibi olan Busenaz Sürmeneli, yaptığı açıklamada, “Burada gördüğünüz sadece bir madalya ama içinde nelerin yattığını ben, hocam Cahit Süme ve teknik heyet biliyor. Acı var, gözyaşı var, antrenmanda çektiğimiz zorluklar var, her şey bu madalyanın içinde” dedi. Altın madalyanın çocukluk hayali olduğunu anlatan şampiyon boksör, “Küçük bir çocuktum, olimpiyatların ne olduğunu bilmiyordum. Cahit hocam bana her zaman ‘olimpiyata gideceğiz, altın madalya alacağız’ diyordu. Başardık, olimpiyat madalyasını aldık. Türk kadının yapabileceklerini gösterdiğim için çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk’ün gücünü gösteren herkese armağan olsun, umut ışığı olsun” ifadelerini kullandı.

BUSENAZ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

  • Busenaz Sürmeneli’nin kulübü Trabzonspor’un Başkanı Ağaoğlu da “Olimpiyat madalyası çok farklı bir şey. Dünyada 4 yıl yaklaşık 500 milyon sporcu kota almak için mücadele ediyor, onların içerisinde sadece 12-13 bini olimpiyatlara gidebiliyor. Onların içerisinden de sadece yaklaşık 350’si altın madalyayı göğsüne takma şansına sahip oluyor. Busenaz gibi benim de hayalim vardı, ben de aktif sporcuydum. ‘Allah’ım bana olimpiyat madalyası nasip et’ diye ben de çok dua etmiştim. O madalya bugün kulüp başkanı olarak nasip oldu, onun için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

OLİMPİK ANNELER PROJESİ SPORCULARINDAN 8 MADALYA

Türkiye’de spor kültürünü yaygınlaştırmak için P&G’nin başlattığı Olimpik Anneler projesi kapsamında Tokyo’ya giden 29 sporcudan 8’i madalya ile döndü. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli altın, Eray Şamdan ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Hatice Kübra İlgün, Taha Akgül, Yasemin Adar ve Uğur Aktaş bronz madalya kazandı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Yetenekli sporcularımıza desteğimiz sürecek” dedi.

Karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

  • Türkiye, Tokyo 2020’de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında 4 madalyayla en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Tokyo’da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karate branşında 32 ülkeden sporcular tatamiye çıktı. Türkiye karate kumitede 67 kiloda Eray Şamdan gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Katada ise Ali Sofuoğlu bronz madalyayla podyumda yer aldı. En çok madalya alan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye, genel madalya sıralamasında da 10. sırada yer aldı.
Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.