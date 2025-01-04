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Bucaspor'un yeni hocası belli oldu

Bucaspor'un yeni hocası belli oldu

13:594/01/2025, Cumartesi
IHA
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Tuna Üzümcü, son olarak 2022-2023 sezonunda Altay’ı çalıştırmıştı.
Tuna Üzümcü, son olarak 2022-2023 sezonunda Altay’ı çalıştırmıştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Ayhan Tuna Üzümcü’nün getirildiği duyurdu.

Ligde 24 puanla 8. sırada bulunan Bucaspor 1928’de teknik direktörlük görevine Ayhan Tuna Üzümcü getirildi.


2024-2025 sezonuna Uğur Balcıoğlu ile başlayıp daha sonra sportif direktör Nihat Yılmaz’la yola devam eden sarı-lacivertliler, ikinci devrenin başlamasına kısa bir süre kala takımın başına 42 yaşındaki genç çalıştırıcı Tuna Üzümcü’nün getirildiğini duyurdu.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ayhan Tuna Üzümcü ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Fatih Egedik, Recep Öztürk ve Egemen Babaç hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.







#Bucaspor 1928
#2. Lig
#Ayhan Tuna Üzümcü

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