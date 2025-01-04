Bucaspor'un yeni hocası belli oldu

2024-2025 sezonuna Uğur Balcıoğlu ile başlayıp daha sonra sportif direktör Nihat Yılmaz’la yola devam eden sarı-lacivertliler, ikinci devrenin başlamasına kısa bir süre kala takımın başına 42 yaşındaki genç çalıştırıcı Tuna Üzümcü’nün getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ayhan Tuna Üzümcü ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Fatih Egedik, Recep Öztürk ve Egemen Babaç hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.