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Spor

Buffon futbola veda etti

Son olarak Parma’da forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında kariyerini noktaladı.

17:02 . 2/08/2023 Çarşamba
IHA
Buffon'un kariyerinde Dünya Kupası da bulunuyor.

Buffon'un kariyerinde Dünya Kupası da bulunuyor.

Gianluigi Buffon, emeklilik kararını açıkladı. Futbola veda ettiğini sosyal medya hesabından duyuran efsane kaleci, ''Hepsi bu kadar. (Futbol) Bana her şeyi verdin. Ben de sana her şeyimi verdim. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı.


Kariyerine Parma’da başlayan kaleci, 2001 senesinde 52.8 milyon euroluk rekor bir bedelle efsaneleşeceği takım olan Juventus’a transfer oldu. 17 sezon siyah-beyazlı formayla ter döken Buffon, 1 sezon süren Fransız ekibi Paris Saint-Germain döneminin ardından futbola başladığı Parma’ya tekrar döndü. Başarılı eldiven, 1994 yılında başladığı kalecilik serüvenine, 45 yaşında emeklilik kararı alarak sonlandırdı.


Öte yandan Buffon, kariyerinde 1151 resmi maçta forma giyerek kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu.


İtalyan kaleci, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yanı sıra, bireysel olarak 2003 yılında Avrupa’da yılın futbolcusu, 2017 İtalya’da yılın futbolcusu seçildi.


Juventus ile 10 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Parma ile 1’er kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası, PSG ile Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.






#Gianluigi Buffon
#Parma
#Juventus
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