Ziraat Türkiye Kupası 5. turda bugün toplamda 10 maç oynanacak. 6 maç bugün saat 13.00’de başlayacak. Süper Lig’den 4 takım kupada rakipleri ile karşılaşacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte 18 Aralık Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası günün maç programı…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
18 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
13:00 Boluspor v 1461 Trabzon FK
13:00 Esenler Erokspor v İstanbulspor
13:00 GMG Kastamonuspor v Bodrum FK
13:00 Keçiörengücü v Sivasspor
13:00 Çorluspor 1947 v Kocaelispor
13:00 Muş Spor Kulübü v Antalyaspor
15:30 Ümraniyespor v Fatih Karagümrük
15:30 Erzurumspor FK v Sakaryaspor
18:00 Menemen FK v MKE Ankaragücü
20:30 Gaziantep FK v 52 Orduspor FK
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 5. TUR’U KAZANAN NE OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turu geçen takımlar 4 gruplara kalacak.