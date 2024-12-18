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Bugün kimin maçı var? İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur günün maç programı - 18 Aralık Çarşamba

Bugün kimin maçı var? İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur günün maç programı - 18 Aralık Çarşamba

10:2018/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turda bugün toplamda 10 maç oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda bugün toplamda 10 maç oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda bugün toplamda 10 maç oynanacak. 6 maç bugün saat 13.00’de başlayacak. Süper Lig’den 4 takım kupada rakipleri ile karşılaşacak. Peki bugün kimin maçı var? İşte 18 Aralık Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası günün maç programı…

’nda 5. tur heyecanı bugün sona erecek. Kupada toplamda 10 maç oynanacak. Maçları kazanan takımlar gruplara kalmaya hak kazanacak. Peki, bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var? İşte 18 Aralık Çarşamba günün maç programı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR

18 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13:00 Boluspor v 1461 Trabzon FK

13:00 Esenler Erokspor v İstanbulspor

13:00 GMG Kastamonuspor v Bodrum FK

13:00 Keçiörengücü v Sivasspor

13:00 Çorluspor 1947 v Kocaelispor

13:00 Muş Spor Kulübü v Antalyaspor

15:30 Ümraniyespor v Fatih Karagümrük

15:30 Erzurumspor FK v Sakaryaspor

18:00 Menemen FK v MKE Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK v 52 Orduspor FK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 5. TUR’U KAZANAN NE OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turu geçen takımlar 4 gruplara kalacak.




#Ziraat Türkiye Kupası
#5. tur
#Boluspor
#1461 Trabzon FK

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