BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

’nde heyecan devam ediyor. Dün A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bugün grup maçlarında toplamda 9 maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı…