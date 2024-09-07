UEFA Uluslar Ligi 7 Eylül Maç Programı
’nde heyecan devam ediyor. Dün A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bugün grup maçlarında toplamda 9 maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA ULUSLAR LİGİ
UEFA ULUSLAR LİGİ
7 EYLÜL CUMARTESİ
7 EYLÜL CUMARTESİ
UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3
UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3
21:45 Hollanda v Bosna-Hersek
21:45 Almanya Almanya v Macaristan
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1
19:00 Gürcistan v Çekya
21:45 Ukrayna v Arnavutluk
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2
UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2
19:00 İrlanda Cumhuriyeti v İngiltere
21:45 Yunanistan v Finlandiya
UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4
UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4
16:00 Faroe Adaları v Kuzey Makedonya
19:00 Ermenistan Ermenistan v Letonya
UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2
UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2
19:00 Moldova v Malta
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
#UEFA Uluslar Ligi
#Hollanda
#Türkiye
21 dakika önce