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Spor

Bugün hangi maçlar var? UEFA Uluslar Ligi 7 Eylül Cumartesi Maç Programı

UEFA Uluslar Ligi’nde gruplarda ilk maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugün A, B, C ve D Ligi’nde toplam 9 maç oynanacak. Günün açılış maçı Faroe Adaları ve Kuzey Makedonya arasında oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte UEFA Uluslar Ligi 7 Eylül Cumartesi günün maç programı…

09:44 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
UEFA Uluslar Ligi 7 Eylül Maç Programı
UEFA Uluslar Ligi 7 Eylül Maç Programı
’nde heyecan devam ediyor. Dün A Milli Futbol Takımı deplasmanda Galler ile karşılaştı. Maç 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Bugün grup maçlarında toplamda 9 maç oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte günün maç programı…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA ULUSLAR LİGİ

7 EYLÜL CUMARTESİ

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

21:45 Hollanda v Bosna-Hersek

21:45 Almanya Almanya v Macaristan

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

19:00 Gürcistan v Çekya

21:45 Ukrayna v Arnavutluk

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

19:00 İrlanda Cumhuriyeti v İngiltere

21:45 Yunanistan v Finlandiya

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

16:00 Faroe Adaları v Kuzey Makedonya

19:00 Ermenistan Ermenistan v Letonya

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

19:00 Moldova v Malta

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#UEFA Uluslar Ligi
#Hollanda
#Türkiye
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