Bülent Uygun'un acı günü! Kızı Almina Tude vefat etti

Almina Tude Uygun, daha önce de şeker koması nedeniyle hastanede tedavi görmüştü.
Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun, hayatını kaybetti.
Son olarak Sivasspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, acı bir haberle sarsıldı. Tecrübeli teknik adamın 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, vefat etti.
Almina Tude'nin bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu.
Merhume Almina Tude Uygun’un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı’na defnedileceği ifade edildi.
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