Bundesliga'da unutulmayacak olay: Son maçında penaltı attı kaleci hareketsiz kaldı

Borussia Dortmund kalecisi Burki, Leverkusen ile oynadıkları maçın son dakikasında unutulmayacak bir harekete imza attı.
Futbolu bırakma kararı alan Leverkusenli Lars Bender, son Dortmund maçının son dakikasında oyuna dahil oldu. Bender, o esnada kazanılmış olan penaltıda beyaz noktanın başına geçti. Rakip takım kalecisi Burki bu penaltı atışı esnasında hareket etmezken kalesinde golü gördü.
- Bender kariyerinin son maçında gol atma sevinci yaşarken tecrübeli isim son düdüğün ardından Borussia Dortmund kalecisi Burki'ye sarılarak hareketsiz kalma tercihi için kendisine teşekkür etti.