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Bundesliga'da unutulmayacak olay: Son maçında penaltı attı kaleci hareketsiz kaldı

Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen arasında oynanan Bundesliga maçında konuk ekibin tecrübeli futbolcusu Lars Bender kariyerinin son karşılaşmasına çıktı. Son dakikada oyuna giren Bender, kazanılan penaltı atışı için topun başına geçti. Bender'in penaltı vuruşu golle sonuçlanırken Borussia Dortmund kalecisi Burki bu penaltı esnasında hareketsiz kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bundesligada unutulmayacak olay: Son maçında penaltı attı kaleci hareketsiz kaldı
Leverkusenli Bender'in penaltı atışında kaleci Burki hareketsiz kaldı.

Borussia Dortmund kalecisi Burki, Leverkusen ile oynadıkları maçın son dakikasında unutulmayacak bir harekete imza attı.

Futbolu bırakma kararı alan Leverkusenli Lars Bender, son Dortmund maçının son dakikasında oyuna dahil oldu. Bender, o esnada kazanılmış olan penaltıda beyaz noktanın başına geçti. Rakip takım kalecisi Burki bu penaltı atışı esnasında hareket etmezken kalesinde golü gördü.

  • Bender kariyerinin son maçında gol atma sevinci yaşarken tecrübeli isim son düdüğün ardından Borussia Dortmund kalecisi Burki'ye sarılarak hareketsiz kalma tercihi için kendisine teşekkür etti.
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