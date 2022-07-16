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Bünyamin Balcı: "Doğukan gibi Avrupa'ya transfer olmak istiyorum"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un altyapısından yetişen ve sergilediği oyunla birçok takımın dikkatini çeken Bünyamin Balcı, Avrupa'da oynama hayali olduğunu, geçen sezon takım olarak sergiledikleri performansın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Bünyamin Balcı: Doğukan gibi Avrupaya transfer olmak istiyorum
Bünyamin Balcı, geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 36 maça çıktı.

Antalyaspor altyapısından yetişen ve dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bünyamin Balcı, Burdur kampının ardından açıklamalarda bulundu.

"Çok iyi bir aile ortamımız var"

Takımda güzel bir aile ortamları olduğunu söyleyen Bünyamin Balcı, “Teknik ekibimiz olsun, çalışanlar olsun, biz futbolcular olalım çok iyi bir aile ortamımız var. Geçen seneden beri çok güzel bir ivme yakaladık. Bu sene de onu devam ettirmek istiyoruz. Kampımızda yorucu ve zor idmanlarımız oldu. Eğlenceli antrenmanlarımız da oldu" dedi.

"Sadece Antalyaspor'a odaklandım"

Adının birçok takımla transfer dedikodusuna karışmasıyla ilgili Balcı, “Şu an için Antalyaspor'un sözleşmeli oyuncusuyum. Benimle ilgilenen bir menajerim var. Bu işleri tamamen ona bıraktım ve sadece Antalyaspor'a odaklandım. Hedefim Antalyaspor ile güzel bir sezon geçirmek" diye konuştu.

"Ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum"

İleriki senelerde hedefinin eski takım arkadaşı Doğukan Sinik gibi Avrupa'ya transfer olmak olduğuna dikkat çeken Bünyamin Balcı, “Kulübümü ve ülkemi Avrupa'da temsil etmek istiyorum. Menajerimden bana gelen bir şey yok. Her şeyi ona bıraktım ve ben sadece kampa odaklandım" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da oynama hayalim var"

Avrupa'da oynama hayali olduğunu söyleyen Balcı, “Her Türk oyuncu gibi benim de Avrupa hayalim var. Orada oynamayı istiyorum. İnşallah bunu Antalyaspor'da yaşarım. Altyapısından çıktığım kulüpte Avrupa'da oynamaktan daha önemli bir şey olamaz benim için. Geçen sene de ucundan döndük. Bu sene inşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.

"7 numara giyeceğim"

Forma numarasının ise Doğukan Sinik'in ayrılmasından sonra altyapıdan yetişen bir oyuncu olduğu için '7' olduğunu söyleyen Balcı, “Doğukan Sinik ayrıldığı için forma numaram 7 oldu. Geçtiğimiz senelerde Musa Nizam, sonra Zeki Yıldırım giymişti, ardından Doğukan giymişti. İnşallah ben de bu formayı en iyi şekilde giyerek temsil etmek istiyorum" dedi.

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