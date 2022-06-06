Spor Burak Elmas "Fatih Terim Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim demiş"
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Burak Elmas: "Fatih Terim 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' demiş"

Galatasaray'da idari açıdan ibra edilmeyen ve seçim kararı alan başkan Burak Elmas, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Elmas, görevden aldığı teknik direktör Fatih Terim'in kendisi hakkında, "Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim" dediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Burak Elmas: Fatih Terim Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim demiş
Burak Elmas ve Fatih Terim

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaklaşan seçim öncesi çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Vole YouTube kanalına konuşan Elmas, eski teknik direktörleri Fatih Terim'in kendisi hakkında söylediklerini açıkladı.

‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Seçimi Fatih Terim’in sayesinde kazandığım iddiasına sanırım Fatih Hoca da inanıyor. Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ mesajı atmış” dedi.

  • "İsimleri açıklayacağım"
  • Kendisine sabredilmediğini ve kimin ne yaptığını iyi bildiğini belirten Elmas, “Bugün bana yapılanlar bir sonraki başkana da yapılacak. Zamanı gelince bu iktidar mücadelesi verenler, kimin hangi başkanı seçtirmek için çalıştığını, ‘ibrasızlık olsun biz kazanalım’ diyenleri açıklayacağım” diye konuştu.

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