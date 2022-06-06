Burak Elmas: "Fatih Terim 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' demiş"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaklaşan seçim öncesi çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Vole YouTube kanalına konuşan Elmas, eski teknik direktörleri Fatih Terim'in kendisi hakkında söylediklerini açıkladı.

‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Seçimi Fatih Terim’in sayesinde kazandığım iddiasına sanırım Fatih Hoca da inanıyor. Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma ‘Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim’ mesajı atmış” dedi.

"İsimleri açıklayacağım"

Kendisine sabredilmediğini ve kimin ne yaptığını iyi bildiğini belirten Elmas, “Bugün bana yapılanlar bir sonraki başkana da yapılacak. Zamanı gelince bu iktidar mücadelesi verenler, kimin hangi başkanı seçtirmek için çalıştığını, ‘ibrasızlık olsun biz kazanalım’ diyenleri açıklayacağım” diye konuştu.

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