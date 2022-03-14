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Burak Elmas'tan dev prim sözü

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, Barcelona'yı elemeleri halinde futbolculara 12 milyon TL prim dağıtacağı bildirildi.

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Burak Elmastan dev prim sözü
Burak Elmas

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona deplasmanından avantajlı bir skorla dönen Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Cam Nou'da futbolculara prim sözü verdi.

Fanatik'in haberine göre; 90 dakikanın ardından soyunma odasına giren ve teknik heyet ile futbolcuları teker teker tebrik eden başkan Elmas, 17 Mart Perşembe günü Nef Stadı'nda oynanacak rövanş maçında çeyrek final bileti alınması halinde 12 milyon TL prim vereceğini duyurdu.

Konsantrasyon zirvede

Başkan Burak Elmas'tan yönetime, teknik heyetten futbolculara kadar sarı-kırmızılı kulüpte herkes, Barcelona karşısında alınacak tur biletine konsantre oldu.

52 bin kişi kapasiteli Nef Stadyumu'nu dolduracak coşkulu taraftarlar da Galatasaray'ın en büyük itici gücü konumunda yer alıyor.

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