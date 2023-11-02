Burak Yılmaz umut aşılıyor

Beşiktaş'ta her ne kadar camianın bir numaralı gündemi kongre olsa da, futbol takımı bu süreci en az hasarla atlatmaya çalışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasnın ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz, sıkıntılı günlerin aşılması için yoğun çaba harcıyor. Şu ana kadar 3'ü lig, 1'i Avrupa olmak üzere 4 maça çıkan genç çalıştırıcı, lig maçlarından ikisini kazandı.





Son olarak evinde Gaziantep'i mağlup eden siyah-beyazlılarda Yılmaz, kongreye kadar olan süreci kayıpsız geçmeleri gerektiğini oyuncularına anlatıyor. Beşiktaş'ın büyük camia olduğunu ve asla pes etmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, genç oyuncular konusunda da hassas davranıyor. Yeni teknik direktör geldiğinde arkada bir iz bırakmak isteyen genç çalıştırıcı, görevde olduğu sürece gençlere şans vereceğini gösteriyor.





Hocalara teşekkür





Burak Yılmaz, A Takım'a çıkan futbolcular için altyapı teknik heyetine teşekkür etti. Yılmaz, "Beşiktaş'ımızın geleceği çocuklarımıza gözü gibi bakıp her konuda üzerlerine titreyen ve A Takım seviyesine çıkmaları için deneyimlerini aktaran akademi antrenörlerimize ve U19 sorumlusu Serdar Topraktepe hocam ile ekibine teşekkür ederiz" dedi.















