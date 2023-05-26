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Spor

Burak Yılmaz veda etti

Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard’dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

14:05 . 26/05/2023 Cuma
IHA
Burak Yılmaz Fortuna Sittard formasıyla 9 gol atmıştı.

Burak Yılmaz Fortuna Sittard formasıyla 9 gol atmıştı.

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda Hollanda temsilcisiyle yollarını ayıracağını duyurdu.


37 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard’da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Sezon başında Fortuna Sittard’a transfer olan 37 yaşındaki Burak, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.


Burak Yılmaz, yeşil-sarılılarla bu sezon çıktığı 27 maçta 9 gol, 4 asist üretti.







#Fortuna Sittard
#Burak Yılmaz
#Hollanda 1. Futbol Ligi
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