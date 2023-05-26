Burak Yılmaz veda etti

37 yaşındaki golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard’da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fortuna Sittard’a transfer olan 37 yaşındaki Burak, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.