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Burak Yılmaz'da anlaşma tamam

Beşiktaş'ta yönetim, tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile anlaştı. Teknik direktör Valerien Ismael'in onay vermesi durumunda, 36 yaşındaki futbolcu yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek.

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Haber Merkezi Diğer
Burak Yılmazda anlaşma tamam
Burak Yılmaz, Lille'in geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynadı.

Lille'e veda eden golcü Burak Yılmaz, Beşiktaş yolunda.

Ajansspor'un haberine göre siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, tecrübeli golcüyle görüşerek her konuda anlaşma sağladı.

Yapılan görüşmede, Burak Yılmaz'ın para konusunu hiç gündeme getirmediği ve "Ben Beşiktaş kongre üyesiyim artık futbolumun sonuna geldim. İsterseniz seve seve gelirim para konuşmam" dediği aktarıldı.

Teknik direktör Valerien Ismael'in Burak Yılmaz'a onay vermesi durumunda transferin gerçekleşeceği belirtildi.

  • Daha önce iki kez Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, transferinin gerçekleşmesi halinde 3. kez siyah beyazlı formayı terletme şansını yakalayacak. Beşiktaş'ta 96 maça çıkan Burak Yılmaz 32 gol ve 10 asist kaydetmişti.

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Burak Yılmaz (@by17)'in paylaştığı bir gönderi

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