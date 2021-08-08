Spor Burak Yılmazın son dakikadaki golü son şampiyona puanı getirdi
FUTBOL FUTBOL

Burak Yılmaz'ın son dakikadaki golü son şampiyona puanı getirdi

Fransa Ligi şampiyonu Lille, Metz ile oynadığı deplasman maçından 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz 90+7. dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı. Metz-Lille maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz. Burak Yılmaz'ın Metz'e attığı gol ve milli futbolcumuzun maçtaki istatistiklerine de haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmazın Metze attığı golü izle: Metz-Lille maçı özeti ve golleri izle
Burak Yılmaz yeni sezona Metz maçında attığı golle başladı.

Fransa Ligue 1'de son şampiyon Lille, ilk hafta mücadelesinde Metz'e konuk oldu. Gol yağmuru şeklinde geçen mücadele 3-3 sona erdi. Yusuf Yazıcı'nın asist, Burak Yılmaz'ın da gol attığı Metz-Lille maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Metz-Lille maçının önemli anları;

Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 23. dakikada Botman'ın golüyle üstünlüğü yakaladı. Golün asisti, Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bu golün ardından toparlanan Metz, 31'de Centonze ve 41'de Udol'un golleriyle soyunma odasına üstün girdi. Centonze, 52. dakikada yeniden sahne alarak durumu 3-1'e getirdi.

Metz'de Kouyate, 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Son bölümde baskısını artıran Lille, 81'de Ikone ile farkı bire indirdi.

Mücadelesinin 90+7. dakikasında sahne alan Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, seri çalımlar ve yaptığı vuruşun ardından skoru tayin etti ve takımına bir puanı kazandırdı: 3-3.

Milli futbolcularımız Metz maçında ne kadar oynadı?

  • Lille'de Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı da 60 dakika ter döktü.

Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.