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Bursaspor şampiyonluk kupasını 45 bin taraftarının önünde aldı

Bursaspor şampiyonluk kupasını 45 bin taraftarının önünde aldı

18:2020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
AA
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Nesine 3. Lig 1. Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını alacağı maçı 45 bin 170 taraftar izledi.
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını alacağı maçı 45 bin 170 taraftar izledi.

3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 45 bin yeşil-beyazlı taraftarın izlediği Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Geçen hafta ligde liderliğini garantileyerek şampiyon olan Bursaspor, 29. hafta karşılaşmasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaştı. Satışa çıktıktan sonra kısa sürede biletlerin tamamın satıldığı "kapalı gişe" maçı, 45 bin 170 yeşil-beyazlı taraftar izledi. Bursaspor, ilk devresini 1-0 önde bitirdiği karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.


Şampiyonluk kupasını törenle aldı


Bursaspor'a şampiyonluk kupası törenle verildi. Yeşil-beyazlı takıma kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu teslim etti. Binlerce taraftar coşkuyla kupanın sevincini yaşadı.



Bursasporlu taraftarlardan "Geliyoruz" koreografisi


Bursaspor taraftarları bu maça özel olarak koreografi hazırladı. "Geliyoruz" yazılı dev pankart açan yeşil-beyazlı taraftarlar, "Red-Kit" ve "Daltonlar" çizgi film karakterlerini de kartonlarla resmederek renkli figürler oluşturdu.


#Bursaspor
#Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
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