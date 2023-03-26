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Spor

Bursaspor'da Ertekin dönemi sona erdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor'da teknik direktör İsmail Ertekin ile yollar ayrıldı.

15:09 . 26/03/2023 Pazar
IHA
İsmail Ertekin yönetimindeki Bursaspor, dün Tarsus İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalmıştı.

İsmail Ertekin yönetimindeki Bursaspor, dün Tarsus İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalmıştı.

Bursaspor’da teknik Direktör İsmail Ertekin'in sözleşmesi feshedildi.


Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu maçı sonrası yönetimin aldığı karar doğrultusunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli teknik adam ile birlikte yardımcısı Yalçın Gündüz’le de vedalaşıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin ve yardımcısı Yalçın Gündüz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.




#2. Lig
#Bursaspor
#İsmail Ertekin
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