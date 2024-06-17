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Spor

Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Pablo Martin Batalla'nın getirildiğini açıkladı.

18:51 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Pablo Martin Batalla
Pablo Martin Batalla

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu.


Yeşil-beyazlıların efsane futbolcusu Bursaspor'a teknik direktör olarak geri döndü.


Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."


40 yaşındaki teknik adam son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'u çalıştırdı ve takımını 3. Lig'e çıkardı.


Bursaspor'un paylaşımı:


Yeşil-beyazlıların 2009-10 Süper Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Batalla, futbolculuk kariyerinde 8 yıl boyunca Bursaspor forması giyerken toplamda 250 maça çıkarken 68 gol atıp 16 asistlik performans sergiledi.



#Bursaspor
#Pablo Martin Batalla
#TFF 3. Lig
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