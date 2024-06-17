Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu.

Yeşil-beyazlıların efsane futbolcusu Bursaspor'a teknik direktör olarak geri döndü.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."