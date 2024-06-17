Bursaspor'da Pablo Martin Batalla dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu.
Yeşil-beyazlıların efsane futbolcusu Bursaspor'a teknik direktör olarak geri döndü.
"Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."
40 yaşındaki teknik adam son olarak Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'u çalıştırdı ve takımını 3. Lig'e çıkardı.
Bursaspor'un paylaşımı:
Yeşil-beyazlıların 2009-10 Süper Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Batalla, futbolculuk kariyerinde 8 yıl boyunca Bursaspor forması giyerken toplamda 250 maça çıkarken 68 gol atıp 16 asistlik performans sergiledi.