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Spor Bursasporda sürpriz ayrılık
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Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Yeşil-beyazlı takımda teknik direktör Mustafa Er’in yardımcısı teknik sorumlu Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Bursasporda sürpriz ayrılık
Fazlı Tan'ın UEFA Pro Lisans'ı bulunuyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Mustafa Er’in yardımcısı Fazlı Tan, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Teknik sorumlu olarak, geride kalan sezonda maçlardan sonra basın toplantılarına katılan isim olan Tan, yoluna kendi ekibiyle devam etmek istediğini açıkladı.

Fazlı Tan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

  • “Kendi ekibimle beraber takım çalıştırma isteğimden dolayı,10.05.2021 Pazartesi günü itibari ile Mustafa Er’in ekibinden ayrılmış bulunmaktayım. Her iki taraf için hayırlısı olsun inşallah.”

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