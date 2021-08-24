Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig'e çıkma hedefiyle sezona başlayan ancak teknik direktörü Mustafa Er ile yollarını ayıran Bursaspor, yeni hocasını açıkladı. Yeşil beyazlılar, son olarak İstanbulspor'da çalışan Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sosyal medya hesabından anlaşmayı duyuran Bursaspor'da 43 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde takımla idmana çıkacağı belirtildi.
Bursaspor, yeni başlayan sezonda oynadığı iki maçta 1 puan alabilmişti.
- Fatih Tekke, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da 1.57 puan ortalaması elde etmiş ve takımını uzun süre play-off yarışı içinde tutmayı başarmıştı.