Spor Bursasporun yeni teknik direktörü belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Mustafa Er ile yolların ayrılmasından sonra takımın yeni teknik direktörünü belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursasporun teknik direktörü kim oldu: Bursasporu kim çalıştırıyor?
Bursaspor

Süper Lig'e çıkma hedefiyle sezona başlayan ancak teknik direktörü Mustafa Er ile yollarını ayıran Bursaspor, yeni hocasını açıkladı. Yeşil beyazlılar, son olarak İstanbulspor'da çalışan Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Sosyal medya hesabından anlaşmayı duyuran Bursaspor'da 43 yaşındaki teknik adamın kısa süre içerisinde takımla idmana çıkacağı belirtildi.

Bursaspor, yeni başlayan sezonda oynadığı iki maçta 1 puan alabilmişti.

  • Fatih Tekke, geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da 1.57 puan ortalaması elde etmiş ve takımını uzun süre play-off yarışı içinde tutmayı başarmıştı.

Abone Ol Google News
Erdoğandan önemli görüşmeler

Erdoğan'dan önemli görüşmeler

​HDP'ye kapatma davası açan Savcı Şahin Beştepe'de.
Yedi ilçede 11 saat su yok

Yedi ilçede
11 saat su yok

​İSKİ'den su kesintisi duyurusu...
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti

​24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Orman yangınları üzerinden siyaset devşiren muhalefete sert sözler.

​Otomobilin yanına dönünce hayatının şokunu yaşadı.
Bir yalanın anatomisi

Bir yalanın anatomisi

Türk toplumunu kutuplaştıranlar: BBC Türkçe, Kılıçdaroğlu, Akşener.

​Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.