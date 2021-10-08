Buse bronzu kaptı Burhan finale çıktı

Norveç’te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlarda 72 kolada Buse Tosun bronz madalya kazanırken, grekoromen stil 82 kiloda Burhan Akbudak ise finale çıktı. Başkent Oslo’da süren organizasyonda 72 kiloda Buse, Fransız rakibinin bronz madalya maçına çıkamaması sonucu dünya üçüncüsü oldu.
- 82 kiloda Burhan Akbudak ise sırasıyla Ermeni, Macar, ABD ve İranlı güreşçileri yenerek adını finale yazdırdı. Burhan, bugün Azerbaycanlı güreşçiyle altın madalya mücadelesi verecek. 72 kiloda Cengiz Arslan ise sırasıyla Hintli, Kırgız ve Finlandiyalı rakiplerini yenerken, yarı finalde Rus güreşçiye yenilince bugün bronz madalya maçına çıkacak. Çeyrek finalde yenilen 55 kiloda Ekrem Öztürk ise bugün bronz madalya yolunda repesaja çıkacak.