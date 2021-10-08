Buse bronzu kaptı Burhan finale çıktı

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan Brezilyalı yazar Paulo Coelho’ya teşekkür

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, “Okçu'nun Yolu' adlı kitabını, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a adadı. Milli okçu Mete Gazoz ise bu jestten memnuniyetini dile getiren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gazoz, 'Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duymak beni mutlu etti. Teşekkür ederim. En kısa zamanda kitabı okuyacağım' dedi.