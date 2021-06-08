Buse Naz Çakıroğlu altını söktü aldı

Avrupa Şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek yurda döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek yurda döndü. Özbek'i Esenboğa Havalimanı'nda annesi Firdevs, babası Ünal Özbek ve sevenleri karşıladı.