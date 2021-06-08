Spor Buse Naz Çakıroğlu altını söktü aldı
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Buse Naz Çakıroğlu altını söktü aldı

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison’u mağlup edip Olimpiyat Eleme Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Haber Merkezi AA
Buse Naz Çakıroğlu altını söktü aldı
Buse Naz Çakıroğlu'nun zafer pozu

Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya elde etti.

Milli boksör, kadınlar 51 kilo finalinde İngiliz Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı.

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

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