Buse Naz Çakıroğlu altını söktü aldı

Buse Naz Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'nda kadınlar 51 kiloda altın madalya elde etti.
Milli boksör, kadınlar 51 kilo finalinde İngiliz Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı.
Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.
Buse Naz Çakıroğlu'dan Altın Madalya! 🥇🇹🇷
Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları 51 kilo finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, İngiliz rakibi Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı. 👏 pic.twitter.com/QgiJnFvt5Z
Buse Naz Çakıroğlu'dan Altın Madalya! 🥇🇹🇷