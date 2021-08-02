​Buse Naz madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi. Milli sporcumuz, 2020 Tokyo’da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli’den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu. Kokugikan Arena’da çeyrek finalde Buse Naz Çakıroğlu, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong’la mücadele etti. Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4’ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı. Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan milli boksörümüz, adını yarı finale yazdırdı.

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Buse Naz Çakıroğlu yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak. Buse Naz Çakıroğlu’nun müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu diğer milli boksörlerle heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık Buse Naz’ı motive etmek için tezahüratta bulundu. Bakan Kasapoğlu daha sonra yarı finale çıkarak madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik etti. Müsabaka sonrası ringin kenarına gelen Kasapoğlu, burada milli sporcu ve antrenörü Nazım Yiğit’le bir süre sohbet etti ve altın madalya yolunda başarılar diledi.

İnşallah altın olacak

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı garantileyen Buse Naz Çakıroğlu, “İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum” dedi. Türkiye’deki orman yangınlarından dolayı üzüntülü olduklarını belirten milli boksörümüz, “Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız. Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz” diye konuştu. Madalyayı garantilediği için de çok duygulandığını aktaran Buse Naz, “Önemli, tarihi bir başarıya imza attık. İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum. Dünya Şampiyonası’nda finali kaybettikten sonra çok kararlıydım. Orada yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü burada telafi etmeliyim. Çok istekliyim. İnşallah altın madalya olacak” ifadelerini kullandı.