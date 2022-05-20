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Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir ve Ayşe Çağırır altın madalyanın sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
Busenaz Sürmeneli

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 6 sıklette yapılan final maçlarıyla tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde 50, 54, 60, 66, 75 ve 81 kilolarda final maçları yapıldı.

Milli boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş 54 kiloda, Busenaz Sürmeneli 66 kiloda ve Şennur Demir 81 kiloda altın madalya mücadelesi verdi.

Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 yenerek kariyerine olimpiyat ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bir de dünya şampiyonluğu ekledi.

Mart ayında 22 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Hatice Akbaş, çekişmeli geçen müsabakada Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 2019'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 69 kiloda altın madalyayla dönen Busenaz Sürmeneli, Kanadalı Charlie Cavanagh'ı hakem kararıyla mağlup ederek üst üste ikinci kez dünyanın en iyisi oldu.

Şampiyonadaki son final maçında Şennur Demir sahne aldı. 39 yaşındaki milli boksör, Faslı Khaija Mardi'yi büyük bir mücadele örneği göstererek 4-1 yendi ve altın madalya elde etti.

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİN YANINDA

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı salonda izledi. Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, milli boksörleri heyecanla destekledi. Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

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