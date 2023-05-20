Büyük tepki çekmişti: Samet Akaydın'dan 'tükürük' açıklaması geldi

Sarı-lacivertli oyuncu Samet Akaydın'ın, Trabzonspor ile oynanan maçta gol sevincini secdede yaşayan Trezeguet'nin olduğu bölüme doğru tükürdüğü görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Konuyla ilgili Samet'ten açıklama geldi. Görüntü açısı nedeniyle olayın manipüle edildiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, kendisine iftira atıldığını ifade etti.

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."