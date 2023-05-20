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Spor

Büyük tepki çekmişti: Samet Akaydın'dan 'tükürük' açıklaması geldi

Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydın, Trezeguet'ye doğru yaptığı hareketin görüntü açısı üzerinden manipüle edildiğini söyledi.

10:51 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samet Akaydın'ın Trezeguet'nin olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüntü.

Samet Akaydın'ın Trezeguet'nin olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüntü.

Sarı-lacivertli oyuncu Samet Akaydın'ın, Trabzonspor ile oynanan maçta gol sevincini secdede yaşayan Trezeguet'nin olduğu bölüme doğru tükürdüğü görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti.


Konuyla ilgili Samet'ten açıklama geldi. Görüntü açısı nedeniyle olayın manipüle edildiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, kendisine iftira atıldığını ifade etti.


İşte Samet Akaydın'ın o açıklaması

"Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."


Samet Akaydın'ın açıklaması



#Fenerbahçe
#Samet Akaydın
#Trezeguet
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