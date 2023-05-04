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Spor

Büyükekşi: Kuntz ile yola devam edeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

14:19 . 4/05/2023 Perşembe
AA
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

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#A Milli Takım
#Stefan Kuntz
#Mehmet Büyükekşi
#TFF
10 dakika önce
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