|
Reklam
Reklam
Spor

Çağdaş Atan iddialarına başkandan yalanlama: Deli saçması haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, teknik direktör Çağdaş Atan’ın görevinden ayrılacağı iddialarına ilişkin, "Deli saçması haberler" dedi. Atan da, "Daha yeni geldik" diye cevap verdi.

14:42 . 11/03/2023 Cumartesi
IHA
Çağdaş Atan, Kayserispor'un başında çıktığı 27 maçta 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Çağdaş Atan, Kayserispor'un başında çıktığı 27 maçta 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile teknik direktör Çağdaş Atan arasında tartışma yaşandığı ve genç teknik adamın ayrılacağı yönünde yapılan haberlere tepki geldi. Çamlı ve Atan, ayrılık yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı.


Teknik Direktör Çağdaş Atan iddialara ilişkin, "Nereye ayrılıyoruz. Daha yeni geldik. Buradayız" yanıtı verdi.


Başkan Ali Çamlı ise, "Çağdaş, bu şehrin evladı. Saçma sapan, deli saçması, o yazan çizen, ruh hastası adamlara deyin ki; Çağdaş, Kayseri’de kendisini ait hissediyor. Kayserispor’da yapacağı çok iş var. Bunları tamamlamadan Çağdaş hiçbir yere gitmeyecektir. Bu şehirde benden çok Çağdaş Hoca değer görüyor" dedi.






#Kayserispor
#Çağdaş Atan
#Süper Lig
#Ali Çamlı
قبل٪ s
default-profile-img
Çağdaş Atan iddialarına başkandan yalanlama: Deli saçması haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa için 'at pazarlığı' benzetmesi
Yeniden Refah Partisi 'Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kritik toplantı başladı
Galatasaray'dan depremzedeler için özel forma
Zeki Yavru: Kariyerimi yargılamak kimsenin haddi değil
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.