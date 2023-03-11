Çağdaş Atan iddialarına başkandan yalanlama: Deli saçması haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile teknik direktör Çağdaş Atan arasında tartışma yaşandığı ve genç teknik adamın ayrılacağı yönünde yapılan haberlere tepki geldi. Çamlı ve Atan, ayrılık yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Başkan Ali Çamlı ise, "Çağdaş, bu şehrin evladı. Saçma sapan, deli saçması, o yazan çizen, ruh hastası adamlara deyin ki; Çağdaş, Kayseri’de kendisini ait hissediyor. Kayserispor’da yapacağı çok iş var. Bunları tamamlamadan Çağdaş hiçbir yere gitmeyecektir. Bu şehirde benden çok Çağdaş Hoca değer görüyor" dedi.