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Çağdaş Atan oyuncularına isyan etti: Her hafta aynı senaryo

Çağdaş Atan oyuncularına isyan etti: Her hafta aynı senaryo

17:068/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor mağlubiyeti sonrası konuştu. Her hafta aynı senaryoyu yaşadıklarını ifade eden Atan, oyuncularına isyan etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, her hafta aynı senaryoyu yaşadıklarını ifade etti.


'İnanılmaz dalgalı performanslar'

"Bizim için her hafta ayrı bir dejavu. Kritik maçlara çıkıyoruz. İyi oynuyoruz, kazanıyoruz. Ertesi hafta istikrar yaşamamız, seviyeye bağlamamız gerektiğini söylüyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz ama aynı hafta da iki maç arasında gece ile gündüz kadar inanılmaz dalgalı performanslar bizi açıkçası büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Bu şartlarda bu istikrarsız ve dalgalı performans ile hedeflerimize ulaşmamız çok zor."


'Çok daha etkili olabilirdik'

"Bunun çok net farkındayız. Oyuncularımın da bu durumun farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Bugün çoğu oyuncum kendi kapasitesinin altında kaldı. Öz güven ve cesaret olarak bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim. Maça ilk 20 dakika çok iyi başladık. İstediğimiz her şeyi yaptık ve 3. bölgeye topu çok rahat getirdik. Çok daha etkili olabilirdik."


'Yanlış pasla bir gol yedik'

"Rakibe sadece 2 korner vuruşu imkanı verdik. Savunma oyuncularımızın yaptığı tercih hataları 30. dakikadan sonra rakibi içe çeken etkenlerden bir tanesiydi. Yanlış pasla bir gol yedik ve senaryoyu tamamen terse çevirdi. İkinci yarıya da daha ümitli başlamak istiyorduk ama ilk yarının sonunda bitirdiğimiz yerden başladık. Gol pozisyonu değerlendiremedik ve geçişlerden 2 tane gol yedik ve maçı kaybettik"







#Başakşehir
#Çağdaş Atan
#Kayserispor

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