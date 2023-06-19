Çağdaş Atan transfer bekliyor

"Tüm oyuncularımızı farklı yerleşimlerde, başka pozisyonlarda kullandık. Hepsi aslanlar gibi elinden geleni yaptı. İsimlerini teker teker yazıp geçmek içime sinmiyor ancak takım içinde seviye atlayan o kadar çok oyuncumuz var ki. Hepsiyle gurur duyduk. Hepsi de en üst seviyenin büyük oyuncuları olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Sezon içinde sadece Onur Bulut değil, ilk 11'den dört oyuncumuz ayrıldı. Eksildikçe çoğaldık, bir arada durdukça büyüdük. Depremi yaşadık, haftalarca tesislerde birlikte kaldık. Yetmedi, sahada kazandığımız puanların silinmesine tanıklık ettik. Ceza geldi, alın teriyle kazandığımız puanları sildiler. Biz hiç umursamadık. Oyun oynadık, oyunumuz her gün büyüdü"