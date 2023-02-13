Çağdaş Ceylan Basel maçını stadyumdan takip edecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Trabzon'da bir otele yerleştirilen Hataylı Çağdaş Ceylan, annesi ve iki kardeşi ziyaret eden Ataman, 12 yaşındaki Çağdaş Ceylan'ı perşembe günü oynanacak maça davet etti.





Ataman ile maçı izleyecek Çağdaş Ceylan, Hatay'da meydana gelen deprem sonrası evlerinin zarar gördüğünü ve ailesiyle Trabzon'a geldiklerini anlattı. Daha önce takım tutmadığını dile getiren 12 yaşındaki Çağdaş, şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un maçlarını takip etmeye başladığını ifade etti.





Ceylan, otele yerleştikten sonra görevlilerle birlikte Akyazı Stadyumu'na gittiğini belirterek, "Stadyumun içerisine giremedim dışarıdan gördüm, çok merak ettim. Daha önce takım tutmuyordum ama artık Trabzonsporluyum. Maça gideceğim için heyecanlıyım. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







