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Spor

Çağdaş Ceylan Basel maçını stadyumdan takip edecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, 12 yaşındaki depremzede Çağdaş Ceylan'ı Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçına davet etti.

22:04 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Çağdaş Ceylan, Basel maçını perşembe günü Akyazı Stadyumu'ndan takip edecek.

Çağdaş Ceylan, Basel maçını perşembe günü Akyazı Stadyumu'ndan takip edecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Trabzon'da bir otele yerleştirilen Hataylı Çağdaş Ceylan, annesi ve iki kardeşi ziyaret eden Ataman, 12 yaşındaki Çağdaş Ceylan'ı perşembe günü oynanacak maça davet etti.


Ataman ile maçı izleyecek Çağdaş Ceylan, Hatay'da meydana gelen deprem sonrası evlerinin zarar gördüğünü ve ailesiyle Trabzon'a geldiklerini anlattı. Daha önce takım tutmadığını dile getiren 12 yaşındaki Çağdaş, şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un maçlarını takip etmeye başladığını ifade etti.


Ceylan, otele yerleştikten sonra görevlilerle birlikte Akyazı Stadyumu'na gittiğini belirterek, "Stadyumun içerisine giremedim dışarıdan gördüm, çok merak ettim. Daha önce takım tutmuyordum ama artık Trabzonsporluyum. Maça gideceğim için heyecanlıyım. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



#Deprem
#Trabzonspor
#Basel
1 saat önce
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Çağdaş Ceylan Basel maçını stadyumdan takip edecek
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