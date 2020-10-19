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Çağlar Söyüncü ne kadar sahalardan uzak kalacak?

Çağlar Söyüncü: Takımımı bir süre yalnız bırakacağım

Leicester City'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, sakatlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Milli futbolcu 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Fotoğraf: ALEX PANTLING / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Çağlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.


Üç ay yok

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti.

Çağlar, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

Çağlar Söyüncü: İngiltere'de Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyum
Çağlar Söyüncü: İngiltere'de Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyum

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen milli oyuncu, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Leicester City'yi destekleyen birçok Türk taraftar var ve kulübün bunu hak ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Everton'a karşı yarın oynayacakları lig maçını yorumlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu, "Premier Lig'de kolay maç yok. Tecrübeli, genç ve yetenekli futbolculardan oluşan iyi bir takımız ve iyi bir maç çıkarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Çağlar, taraftarın kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken maçların seyircisiz oynanmasının da tuhaf geldiğini aktardı.Teknik direktör Brendan Rodgers'la ilgili de konuşan Çağlar, "Geldiği ilk günden beri kulübe çok pozitif etkisi oldu. Özellikle genç oyunculara çok katkısı oldu. Sürekli konuşuyoruz ve bana kişisel olarak çok yardım ediyor. Harika bir kariyeri var, sorabileceğim her şeyi soruyorum" şeklinde düşüncelerini paylaştı.#ÇağlarSöyüncü 🇹🇷 pic.twitter.com/I2VYItxvdl&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 12, 2020 Galeri: Çağlar Söyüncü'nün menajeri açıkladı: Barcelona ve PSG istiyor

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