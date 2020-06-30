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Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: İngiltere'de Türkiye'yi temsil etmekten çok mutluyum

İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de Türkiye'yi temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Çağlar yaptığı açıklamada, 'Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Çağlar Söyüncü bu sezon 38 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Çağlar Söyüncü bu sezon 38 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Fotoğraf: Olgucan KALKAN

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen milli oyuncu, "Premier Lig'de ülkemi temsil ediyorum. Bu beni çok ama çok mutlu ediyor. Leicester City'yi destekleyen birçok Türk taraftar var ve kulübün bunu hak ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Everton'a karşı yarın oynayacakları lig maçını yorumlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu, "Premier Lig'de kolay maç yok. Tecrübeli, genç ve yetenekli futbolculardan oluşan iyi bir takımız ve iyi bir maç çıkarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Çağlar, taraftarın kendisine ve takım arkadaşlarına gösterdiği sevgiden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirirken maçların seyircisiz oynanmasının da tuhaf geldiğini aktardı.

  • Teknik direktör Brendan Rodgers'la ilgili de konuşan Çağlar, "Geldiği ilk günden beri kulübe çok pozitif etkisi oldu. Özellikle genç oyunculara çok katkısı oldu. Sürekli konuşuyoruz ve bana kişisel olarak çok yardım ediyor. Harika bir kariyeri var, sorabileceğim her şeyi soruyorum" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

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