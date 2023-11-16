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Spor

Çalımbay'dan mental hamle

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takıma izin verse de ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli çalıştırıcının ilk hedefi, mental olarak çökmüş olan takıma yeniden öz güven kazandırmak ve arkadaşlık ortamını öne çıkarmak olacak.

10:45 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş'ta göreve geldikten 2 gün sonra Başakşehir maçına çıkan ve ilk galibiyetini alan teknik direktör Rıza Çalımbay yoğun mesaiye devam ediyor. Milli ara nedeniyle takıma 3 gün izin veren deneyimli teknik adam, ekibiyle birlikte Nevzat Demir Tesisleri'nde takımın içinde bulunduğu kötü durumu tersine çevirmek adına çalışmalar yapıyor.


Tecrübeli teknik direktörün takıma dair ilk gündemi kaybedilen motivasyonu geri getirmek. Mental olarak takımın çöküş içinde olduğu bir görüntüyle karşılaşan Çalımbay, takım yemden toplanır toplanmaz bu konuya eğilecek. Daha önce geldiği gün oyuncularla toplu bir görüşme yapan ve öz güven aşılamaya çalışan başarılı çalıştırıcı, takım tatilden döner dönmez yüz yüze görüşmelere başlayacağı ifade edildi.


Kaptanlar göreve

Rıza Calımbay, kendisinin Beşiktaş forması giydiği dönemden örnekler vererek ve aynı metotları uygulayarak takımı yemden kolej havasına sokmaya çalışacak. Oyuncuların arasındaki soğukluğu ortadan kaldırmaya çalışan Çalımbay, birlikte etkinlikler düzenlenmesini istedi. Bu konuda takım kaptanları Necip, Mert ve Cenk'ten de yardım alan deneyimli çalıştırıcı, yerli-yabancı ayrımı olmadan herkesin kaynaşmasını sağlayacak. Bu yolda ilk adım atılacak ve bugün takım yemeği yenilecek.






#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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