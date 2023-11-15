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Spor

Çalımbay'dan transfer raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bir yandan takımı en az kayıpla devre arasına sokmaya çalışacak diğer yandan da gerekli gördüğü mevkilere transfer planlayacak.

09:35 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

3 Aralık'ta yapılacak seçimden hemen sonra yeni başkanla masaya oturacak olan deneyimli teknik adam transfer konusundaki raporunu yönetime sunacak.


Rıza Çalımbay, imza töreninde ekibinin uzun süredir izlediği oyuncuları olduğunu ifade etmişti. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat da seçilmeleri halinde Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini ifade etmişti. Bu arada Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı yapacak.


Siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım'da 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı aktarıldı. Beşiktaş 22 Kasım'da ise BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile karşılaşacak.






#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Transfer
35 dakika önce
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