Çalımbay'dan transfer raporu

Rıza Çalımbay
3 Aralık'ta yapılacak seçimden hemen sonra yeni başkanla masaya oturacak olan deneyimli teknik adam transfer konusundaki raporunu yönetime sunacak.
Rıza Çalımbay, imza töreninde ekibinin uzun süredir izlediği oyuncuları olduğunu ifade etmişti. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat da seçilmeleri halinde Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini ifade etmişti. Bu arada Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı yapacak.
Siyah-beyazlı ekibin 19 Kasım'da 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile onursal başkanı Süleyman Seba'nın anısına Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı aktarıldı. Beşiktaş 22 Kasım'da ise BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde İstanbulspor ile karşılaşacak.