Çalımbay'dan transfer raporu

Rıza Çalımbay, imza töreninde ekibinin uzun süredir izlediği oyuncuları olduğunu ifade etmişti. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat da seçilmeleri halinde Rıza Çalımbay ile yola devam edeceklerini ifade etmişti. Bu arada Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı yapacak.