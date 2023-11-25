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Spor

Çalımbay'ın hedefi 10 numara transfer

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Deneyimli teknik adam; 10 numara, kanatlar ve stoper bölgesini takviye etmek isterken hemen sahaya çıkıp takıma katkı verecek nokta transferler talep ediyor.

10:18 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar Çalımbay yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar Çalımbay yönetiminde Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Rıza Çalımbay, devre arası için transfer planlamasını yapmaya başladı. Deneyimli teknik adamın, üstünde durduğu bölgenin 10 numara olduğu ifade edildi. Çalımbay, hem saha içinde takımı organize edecek hem de oyun sıkıştığında inisiyatif alarak oyunu açacak profilde bir oyuncu istiyor.


Çalımbay, kurmaylarıyla bir yandan mevcut kadrodan en üst düzeyde verim alabilmek adına çalışmalar yürütürken, diğer yandan da 10 numara için listesindeki isimler üzerinde detaylı analizler yapıyor.




Kadro kalitesi artacak

Deneyimli teknik adamın, takviye istediği bölgeler arasında kanatlar ve stoper de yer alıyor. Her iki bölgede de yaşanan sakatlıklar ve cezalar nedeniyle ideal bir 11 kuramayan siyah-beyazlı takımda Çalımbay, hem alternatifi hem de kadro kalitesinin artırmayı hedefliyor. Deneyimli çalıştırıcının bu iki bölge üzerinde de isimler belirlediği ifade edildi. Çalımbay'ın, başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'la da görüştüğü kaydedildi.





#Beşiktaş
#Rıza Çalımbay
#Süper Lig
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