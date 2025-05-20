Çameli Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu

Gençlik haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Kurumlar-Mahalleler Futbol Turnuvası düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin ardından oynanan final maçında Barcelona SK ile Arıkayaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede üstün performans sergileyen Barcelona SK, turnuvanın şampiyonu oldu. Arıkayaspor 2’nci olurken Çameli Müftülüğüspor 3’üncü oldu.