Caner Erkin: Milli takım beni bırakmış Karagümrük forması giyen Caner Erkin, milli takımla ilgili bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Ben milli takımı bırakmadım ama anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" dedi.

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