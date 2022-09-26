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Caner Erkin: Milli takım beni bırakmış

Karagümrük forması giyen Caner Erkin, milli takımla ilgili bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Ben milli takımı bırakmadım ama anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin milli takımı bıraktı mı?
Caner Erkin, A Milli Takım formasıyla 63 maça çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, dün kendisinin milli takımı bıraktığına yönelik açıklamasını yalanladı.

Milli takımı bırakmadığını ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, sitemini dile getirdi.

İşte Caner Erkin'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

  • "Dün haberim oluyor ki; milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış."


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