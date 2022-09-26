Caner Erkin: Milli takım beni bırakmış

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, dün kendisinin milli takımı bıraktığına yönelik açıklamasını yalanladı.
Milli takımı bırakmadığını ifade eden 33 yaşındaki futbolcu, sitemini dile getirdi.
İşte Caner Erkin'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:
- "Dün haberim oluyor ki; milli takımı bırakmışım. Ben milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış."
Caner Erkin: "Ben milli takımı bırakmadım ama anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" pic.twitter.com/4fkcLSU32U
Caner Erkin: "Ben milli takımı bırakmadım ama anladığım kadarıyla milli takım beni bırakmış" pic.twitter.com/4fkcLSU32U— SPOR (@yenisafakspor) September 26, 2022