CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Göztepe saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanıyor.
Maçı Zorbay Küçük yönetirken. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Bora Özkara yapıyor.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 24 puanla 5. sırada bulunurken, İzmir ekibi Göztepe ise 1. Lig'de 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir-Göztepe maçı 11'leri;
- MedipolBaşakşehir: Volkan, ÖmerAli, Mahmut, Touba, Lima, Biglia, Deniz,Berkay, Mounir, Serdar, Okaka.
- Göztepe: Arda, Lukas Erhan, Emir, Marko, Uğur Kaan, Mesut, Tuğbey, Tijanic, Atanga, Ali, Kvasina.