CANLI | Medipol Başakşehir - Göztepe

Dünya

Kosava Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka duyurdu: SİHA'lar konusu gündemimizde

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Bayraktar SİHA alımı doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. Damka, "Dünya gündeminde olan Bayraktar konusu, SİHA'lar konusu tabii ki bizim de gündemimizde. Her devlet kendi hanesinde, kendi askeri silah deposunda SİHA'ları bulundurmak ister." dedi.