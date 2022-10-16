Canlı Anlatım: Başakşehir-İstanbulspor

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir ile İstanbulspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORTS 2'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Yardımcılıklarını İlker Takpak ile Cemil Tunç yapacak. Diğer taraftan mücadelenin VAR'ı Alper Çetin, AVAR'ı ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

İstanbulspor, Başakşehir’in Süper Lig’de karşılaşacağı 42. takım olacak. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon en üst ligde boy gösteren rakipleri arasında bugüne kadar sadece Fatih Karagümrük’ü mağlup edemedi.

Başakşehir’e konuk olduğu son üç lig maçını kazanan İstanbulspor, konuk olduğu son iki maçta rakibine gol izni vermedi.

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11’ler belli oldu

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Bertrand Traore

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim